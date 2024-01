Comment prévenir les dégâts dus au sel sur les routes en hiver ?

En hiver, le salage des routes permet de limiter le nombre d’accidents. Le sel peut rouiller les pièces métalliques de votre voiture. Ne négligez surtout pas le lavage de votre système de freinage.

Le sel a le très grand avantage de faire fondre la neige ou la glace, en abaissant la température de point de congélation de l’eau, même lorsqu’il atteint les -9°C. En salant, et donc en dégageant les routes, le nombre d'accidents est alors limité. Mais si le sel a de bonnes propriétés pour lutter contre le gel, le verglas et la neige, il n’est pas forcément bon pour votre voiture, et peut même causer des dégâts. Alors comment prévenir son véhicule des dégâts occasionnés par le salage des routes ?

Quels sont les dégâts possibles ?

En premier lieu, le sel peut endommager votre carrosserie, vos jantes et même le pare-brise. Mais le pire concerne surtout les parties basses : le passage des roues et les bas de caisse sont les endroits où le sel va faire le plus de dégâts. Aussi, il peut rouiller les pièces métalliques comme les freins et attaquer le vernis des peintures.

Laver immédiatement votre véhicule

Une fois que vous aurez emprunté une route salée, ne laissez surtout pas la corrosion s’installer. Dans l’idéal, il faudrait nettoyer l’extérieur de votre véhicule en profondeur au jet à haute pression ou au tuyau d’arrosage. Le mieux étant de vous rendre dans un centre de lavage disposant d’un programme de lavage de châssis. En effet, l’article L216-6 du Code de l’environnement interdit de laver son véhicule chez soi, afin d’éviter de rejeter dans le réseau d’égouts des eaux usées et/ou des résidus nocifs. Seul un lavage à sec est autorisé pour nettoyer sa voiture à la maison, mais ce n’est pas le plus pratique pour retirer le sel.

Après le lavage et le séchage, appliquez une cire pour carrosserie sur l’ensemble de la voiture. C’est une bonne protection. Mettez aussi un corps gras sur les joints de portières pour éviter qu’ils ne se dessèchent.

Pensez à ne surtout pas négliger votre système de freinage, qui comprend plusieurs éléments comme le disque, la plaquette ou l’étrier sont particulièrement sensibles. C’est la raison pour laquelle un nettoyage régulier est impératif. L’utilisation de produits spécifiques pour éviter la corrosion est aussi recommandé. En cas d’oubli répété de nettoyage, la voiture est exposée à de nombreux risques comme la pédale dure ou des vibrations sur la pédale de frein.