3.000 ronds-points en Loire-Atlantique, contre moins de 100 dans d'autres départements ?

Avant que la règle de priorité actuelle dans les giratoires ne soit adoptée à l'échelle de tout le pays, en 1983, "des départements obtiennent des dérogations à titre expérimental". En Loire-Atlantique, "on observe en parallèle une spécificité supplémentaire", fait remarquer Eric Alonzo. Dans son livre, il rapporte qu'en 1980, un voyage en Angleterre est organisé pour une vingtaine de techniciens et d'élus. On retrouve parmi eux un certain Jean-Marc Ayrault. Encore loin d'accéder à Matignon, celui qui est alors jeune maire de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) est convaincu par les giratoires britanniques. De retour chez lui, il va contribuer à les importer et les développe en nombre. Il fera d'ailleurs de même à Nantes, lorsqu'il en prendra les rênes. C'est bien simple : ces deux villes font partie des six municipalités de France qui comptent le plus de giratoires sur leur territoire.

Dans notre pays "très centralisé", une généralisation des giratoires à l'anglaise a été observée, "mais l'on retrouve aujourd'hui des territoires où ils sont plus fréquemment utilisés", note Eric Alonzo. Il note que rapidement, "un effet de mode" est apparu, chaque élu souhaitant avoir son ou ses propres giratoires. Dans des départements ruraux, leur nombre reste toutefois plus limité, la circulation ne nécessitant pas toujours ce type d'aménagements. On note enfin que Paris demeure une exception à l'échelle de la France. La ville "n'a jamais généralisé le décret de 1983" et n'a pas utilisé le giratoire comme un outil de régulation de la circulation ou de sécurité. Si bien que l'on n'en recense qu'une grosse poignée, dont celui de la place de l'Étoile.