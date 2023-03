Consultation sur les trottinettes à Paris : l'offre surprenante de Lime fait polémique

De l'autre côté, une initiative de Lime - un des leaders du secteur et parmi les trois acteurs encore autorisés à opérer dans la capitale - fait couler beaucoup d'encre. L'entreprise propose de gagner 10 minutes d’utilisation gratuites pour l'une de leur trottinette en échange d’une preuve d’inscription sur les listes électorales de Paris. "S’enregistrer pour voter peut avoir l’air compliqué, mais c’est en fait assez simple. Prouvez que vous êtes enregistrés et gagnez 10 minutes de ride gratuites", indique le message envoyé par la firme à plusieurs utilisateurs, et parmi eux Elliot Lepers, qui s'est confié dans les colonnes de Numerama. En d'autres termes, l'opérateur tente de faire se déplacer aux urnes certains de ses usagers pour faire triompher le "oui" en avril prochain.

Sur Twitter, David Belliard s'est insurgé d'une telle démarche. "Faire campagne pour le maintien des trottinettes à Paris, c'est le jeu. Et le 2 avril prochain, tous les Parisiens et Parisiennes pourront s'exprimer dans les urnes. Mais proposer d'acheter des électeurs, ce n'est franchement pas joli, joli", grince l'adjoint à la mairie de Paris sur les questions de transformation de l'espace public et de mobilité. S'il reconnaît que la pratique n'a rien d'illégale, puisqu'il ne s'agit pas d'un cadre électoral au sens strict du terme, il pointe des pratiques "discutables", dans les colonnes de Numerama.