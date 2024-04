Contrôle technique : de plus en plus d'automobilistes l'esquivent, par crainte de réparations coûteuses

Selon le baromètre du contrôle technique automobile publié par 40 millions d'automobilistes et Autovision, de plus en plus de propriétaires de véhicules anciens zappent le contrôle technique. En cause, des réparations coûteuses qu'ils anticipent. Cela représente des dangers pour la sécurité de tous sur les routes, et pose aussi des enjeux environnementaux.

"Les possesseurs de véhicules anciens, en particulier âgés de plus de 10 ans, qui ont le plus besoin d'entretien et qui posent des problèmes de sécurité et de pollution, ne se rendent plus dans les centres de contrôle technique", affirme, dans une vidéo, Pierre Chasseray, délégué général au sein de l'association 40 millions d'automobilistes. Un véhicule sur six âgé de plus de 10 ans doit passer une contre-visite. C'est le constat dressé par le baromètre du contrôle technique automobile, réalisé avec Autovision, qui réalise en moyenne 4 millions de contrôles chaque année.

Plus précisément, ce sont entre 5 et 7% des véhicules en France qui ne passent plus le contrôle technique. Sur 20 millions de véhicules qui passent dans les centres chaque année, cela représente tout de même 1 million de véhicules potentiellement dangereux et polluants qui circulent sur les routes.

"Une notion de pouvoir d'achat"

Pourquoi certains automobilistes se soustraient-ils à ce contrôle pourtant obligatoire depuis 1992 ? Pas tellement pour le coût du contrôle en lui-même, qui varie selon les régions et les centres de contrôle mais qui reste raisonnable, entre 50 et 80 euros. C'est avant tout "une notion de pouvoir d'achat", indique Bernard Bourrier, PDG d'Autovision. "Les Français gardent ces véhicules car ils n'ont pas les moyens de s'en acheter un nouveau. Et s'ils avaient les moyens, ils l'entretiendraient correctement", expose-t-il. Autrement dit, "les Français ont peur des coûts des réparations qui découleront des refus au contrôle technique", assure le délégué général de 40 millions d'automobilistes.

En effet, le test est de plus en plus difficile à réussir pour les voitures de plus de dix ans, notamment depuis la réforme du 20 mai 2018, qui impose au contrôleur de prescrire, en cas de défaillance critique, une obligation de réparation immédiate du véhicule (dans les 24 heures) sous peine d’immobilisation. Et qui dit test raté, dit réparations. Et là, l’équation est terrible, entre la pression sur le pouvoir d’achat et la hausse du coût des réparations. Selon l'association Sécurité & réparation automobile (SRA), qui effectue des études pour le compte des assureurs, le coût de la réparation automobile a progressé de 7 % en 2023 et de 26 % depuis 2019.

Alors, plutôt que d’être contraints de s’acquitter d’une somme importante auprès de leur garagiste ou de voir leur véhicule immobilisé faute de réparation, ils préfèrent souvent prendre le risque d’une amende, 135 euros, pour défaut de contrôle technique valide.

Réaliser des contrôles réguliers de son véhicule

Vérifier régulièrement soi-même les différents paramètres de son véhicule, c'est la solution selon Pierre Chasseray. "Tout le monde peut faire ses points de contrôle pour éviter le surcoût d'une contre-visite". Orientation d'un feu de croisement (4,73 %), pneumatiques gravement endommagés (3,15 %), source lumineuse défectueuse ou manquante (1,96 %) ou encore fuite excessive (1,79 %)... En 2023, les principales défaillances constatées sur le réseau Autovision pouvaient être anticipées et largement faire l'objet de contrôles réguliers des usagers.

Pour rappel, le premier contrôle technique d'un véhicule doit être réalisé dans les 6 mois précédant son quatrième anniversaire, puis tous les deux ans.