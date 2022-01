Transports : où le pass vaccinal est-il obligatoire ?

Pour rappel, le pass vaccinal est obligatoire dans quasiment tous les lieux où le pass sanitaire était nécessaire : bars et restaurants, cinémas, musées, théâtres, enceintes sportives, salles de sport et de spectacle, foires et salons professionnels. Dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et EHPAD, le pass sanitaire est en revanche maintenu. Cela signifie qu'un test négatif suffit pour y accéder.