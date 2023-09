Le mystère du losange sur fond bleu : que signifie ce nouveau panneau qui fleurit sur les grands axes ?

Un losange blanc sur un fond bleu ou lumineux. C'est un panneau que vous n'avez sûrement pas croisé quand vous avez validé l'examen du code de la route, mais que vous pourriez pourtant rencontrer sur les routes prochainement. Il signifie qu'une voie est réservée à certains véhicules, comme ceux qui pratiquent le covoiturage.

Il va donc bientôt faire son apparition sur l'autoroute A1 près de Lille, puisqu'une expérimentation a débuté ce lundi, prévoyant la réservation d'une voie au covoiturage, aux transports en commun et aux véhicules 100% électriques lorsque le trafic est dense, a annoncé la préfecture du Nord. Même chose sur la RN 137, qui relie les départements d'Ille-et-Vilaine et la Gironde, où une voie réservée au covoiturage et aux transports en commun sera expérimentée à partir du mois d'octobre.