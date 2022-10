Stations à sec : les taxis demandent à être considérés comme profession prioritaire

Des files interminables pour faire le plein, une journée principalement consacrée à la recherche de carburants plutôt qu'à des courses... Le quotidien des taxis est compliqué depuis que de nombreuses stations-essence sont impactées par des problèmes d'approvisionnement de carburants causés par un mouvement de grève qui paralyse la moitié des six raffineries françaises.

"Comme tout le monde, on subit l'effet panique qu'il y a en ce moment et comme tout le monde, on fait une heure, une heure et demie, deux heures de queue pour avoir accès au carburant", raconte ainsi à TF1info Gilles Alonso, conseiller technique au sein de la Fédération Nationale des Taxis.