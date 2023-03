Pass Navigo : des tentatives d'arnaque liées à la campagne de remboursement

Cette nouvelle arnaque profite, en effet, du site lancé par la région pour "indemniser" les abonnés Navigo face aux "perturbations et difficultés de ponctualité" survenues en 2022, écrit le site service-public. Elle s'effectue par le biais de mails qui réclament une mise à jour des informations personnelles et annoncent le remboursement imminent d'une partie des frais liés au pass Navigo. La manœuvre vise à "dérober vos données personnelles et bancaires", alerte, sur son site, 60 Millions de consommateurs.