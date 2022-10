Dans quels cas la voiture électrique est plus écologique qu'un modèle essence ?

Sur l'ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique. La seule condition ? Que sa batterie fasse moins de 60 kWh, soit l'équivalent d'une Peugeot e208, avec une autonomie de 400 km environ. En revanche, avec une batterie de taille supérieure, plus lourde, "l’intérêt environnemental n’est pas garanti", précise l'agence. Le but étant de choisir une batterie adaptée à l’usage majoritaire du véhicule et sélectionner un véhicule le plus petit et léger possible. Bien évidemment, pour éviter au maximum les émissions de gaz à effet de serre, l'Ademe recommande les déplacements à pied, à vélo, en covoiturage, ou en transports en commun quand cela est possible.