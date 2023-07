Départ en vacances : Bison Futé prévoit un nouveau week-end chargé sur les routes

Vendredi 21 juillet, la journée est d'ailleurs classée orange au niveau national. En conséquence, Bison Futé conseille de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 6h. La circulation sera notamment chargée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Il est aussi recommandé d'éviter l’autoroute A13 entre Paris et Caen de 9h à 14h. La situation sera également très difficile sur l’A63 dans le sens Bordeaux - Bayonne entre la fin de matinée et le début d’après-midi. Tandis que sur la N205, l’accès au tunnel du Mont-Blanc sera fortement perturbé dans le sens France – Italie entre 15h et 19h.