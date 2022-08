Bison Futé voit "rouge" sur les routes pour le week-end de l'Assomption

Sans grande surprise, la circulation sera "très difficile" samedi sur l'ensemble des grands axes. La journée est classée rouge dans les deux sens et même noire dans le sens des départs pour onze départements situés dans l'arc méditerranéen : les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, la Lozère, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Les ralentissements les plus importants sont prévus à la mi-journée. Bison Futé prévoit notamment une circulation difficile sur l’A1 entre Paris et Lille, sur l’A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, sur l’A9 entre Narbonne et Perpignan, sur l’A10 à Saint-Arnoult-en-Yvelines et sur l’A20 à hauteur de Brive-la-Gaillarde. Dans le sens des retours, le trafic serait important sur l’A6 entre Lyon et Beaune, sur l’A61 entre Narbonne et Toulouse, sur l’A62 entre Toulouse et Bordeaux et l’A71 à hauteur de Clermont-Ferrand, dans le sens des retours. Enfin, dans les deux sens, l’A7 entre Marseille et Orange et entre Lyon et Orange, l’A9 entre Orange et Narbonne et l’A10 entre Paris et Bordeaux seront également des routes avec de nombreux embouteillages.

De 14h à 21 h, l’accès au tunnel du Mont-Blanc dans le sens Italie-France sera également très difficile. Concernant l'Île-de-France, l'agence recommande de quitter la région après 8h dans le sens des départs et de la regagner avant 14h dans le sens des retours.