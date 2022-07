Bison futé : les prévisions de circulation pour ce week-end

Dans le détail, dans le sens des départs ce vendredi, d’importants flux de véhicules et des encombrements sur les grands axes autoroutiers sont attendus, plus particulièrement vers la Méditerranée sur les autoroutes A6, A7 et A9. Aussi, Bison Futé conseille aux automobilistes de :

- quitter ou traverser l’Île-de-France avant 12 h.

- éviter l’autoroute A31 entre Langres et Beaune, de 14 h à 17 h.

- éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Tours, de 15 h à 19 h.

- éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 14 h à 16 h.

- éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10 h à 21 h et entre Orange et Marseille de 15 h à 19 h.

- éviter l’autoroute A8 de Nice vers l’Italie, entre 11 h et 14 h.

- éviter l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 14 h à 20 h.

- éviter l’autoroute A63 de Bayonne vers l’Espagne, entre 9 h et 19 h.