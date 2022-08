Départs en vacances : Bison Futé prévoit une circulation difficile pour ce weekend

Une circulation qui va se corser le lendemain : "samedi 6 août, la circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes au niveau national" détaille l'organisme, classant la journée en rouge dans les deux sens. Le trafic sera "extrêmement difficile dans la vallée du Rhône et le long de la côte méditerranéenne, dès le début le la matinée", ajoute-t-il. Ces secteurs sont même classés en noir dans le sens des départs. Au niveau national, le pic de bouchon samedi est attendu "entre 11h et 13h, mais les difficultés resteront très élevées jusqu’à 20h", précise encore le communiqué.

"Dimanche 7 et lundi 8 août, la circulation restera difficile dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée tout au long de la journée, dans les deux sens", ajoute enfin Bison Futé, qui classe ces journées en vert dans les deux sens au niveau national, et en orange, dans les deux sens pour les régions difficiles.