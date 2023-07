Départs en vacances d'été : il reste des billets de train, assure la SNCF

À quelques heures du début des grandes vacances, les retardataires et les spécialistes de la dernière minute peuvent encore espérer voyager en train. Malgré un "engouement" fort pour ce moyen de transport, tous les trajets proposés cet été ne pas encore complets, assure la SNCF.

"On fait rouler tous les trains pour faire face à cette demande, on a vendu environ une place sur deux pour juillet et août donc les gens peuvent acheter des billets", a expliqué sur France Inter Jean-Pierre Farandou, président-directeur général du groupe ferroviaire. "Donc il y a encore de la place, les gens peuvent acheter des billets", à l'exception des "jours de grands départs" pour lesquels "c'est compliqué", ajoute-t-il.