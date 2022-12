Grève à la SNCF : deux trains sur trois circuleront en moyenne en ce week-end de Noël

Vendredi, sur l'axe Sud-est et Atlantique, deux trains sur trois sont annoncés. Dans le nord, un train sur deux circulera, avec un trafic normal entre Paris et Lille. À l'est, trois trains sur quatre circuleront. Trois trains sur quatre sont prévus du côté des OUIGO et les Intercités ne sont pas impactés pas les perturbations. Les trains qui circulent de province à province sont aussi impactés par le mouvement de grève avec un train sur deux. Le trafic international n'est pas perturbé.

Le détail pour samedi et dimanche n'a pas encore été communiqué. Le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a néanmoins précisé que le trafic serait à peu près au même niveau que vendredi, "avec une dégradation un peu plus importante", notamment parce que le plus gros du flot de voyageurs est attendu ce jour-là.