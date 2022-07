Grève à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle : au moins 10% de vols annulés vendredi

D'après Daniel Bertone, ces tensions "engendrent des retards qui peuvent conduire à des suppressions de vols, une fois que le retard est trop grand". De son côté, son homologue à la CFE CGC, Rachid Eddaidj, s'est dit incertain des conséquences opérationnelles du mouvement. La DGAC n'a pas demandé d'annulations de vols préventives à Orly.

Comme la veille, le groupe a donc conseillé aux passagers d'arriver en avance dans ses installations, à savoir "trois heures (avant le décollage prévu) pour un vol international, deux heures pour un vol domestique ou européen". Tout comme jeudi, Air France a dit avoir annulé plus de 10% de ses vols court et moyen-courriers vendredi à Charles-de-Gaulle et maintenu son programme long-courrier.