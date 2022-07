Près de 480 kilomètres de bouchons enregistrés au pic du dernier jour de chassé-croisé

Certains grands axes nationaux ont été, quant à eux, épargnés par des bouchons à répétition, notamment sur l’A10, reliant Paris et Bordeaux : d’abord congestionnée dans la matinée et dans l’Ouest, la circulation a pu reprendre son rythme habituel avec la fin des ralentissements et des bouchons dans le sens de Paris vers la Province. L'autoroute A9, reliant Orange et l'Espagne, ne connaissait dans la matinée que des ralentissements peu importants (6,4 km de bouchons) mais Bison Futé prévoit qu'ils empirent au cours de la journée.