Départs en vacances : prendre le volant après une nuit écourtée multiplie par 6 le risque d'accident

"Souvent, les jours précédant le départ, on écourte son temps de sommeil pour préparer ses vacances au mieux, finir ses bagages, terminer son travail ou tenter d'éviter les bouchons. Notre étude démontre scientifiquement, pour la première fois en France, que cette privation de sommeil représente un vrai danger sur la route et qu'il est donc essentiel de dormir suffisamment", ajoute Eric Lemaire, vice-président d'Assurance Prévention. Et d'insister : "Mais attention : partir reposé ne remplace pas les pauses nécessaires, toutes les 2 heures et dès les premiers signes de somnolence (picotement des yeux, douleurs et raideur de la nuque et des épaules, bâillements répétés...)."