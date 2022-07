Trafic des Thalys interrompu, des kilomètres de bouchons : week-end de chassé-croisé chargé en France

Les autres gares françaises étaient tout aussi chargées. "Pour ce week-end (vendredi à dimanche), un million de voyageurs en tout sont attendus et un tiers des TGV sont complets sur le week-end", dit la SNCF. 800 TGV et Intercités circuleront quotidiennement pendant ces trois jours. Les gares parisiennes, mais aussi celles de Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon, devraient être les plus bondées.