Des Tiktokeurs "sponsorisés" pour défendre les trottinettes en libre-service à Paris avant le vote du 2 avril ?

Dans leurs messages vidéos, des influenceurs comme Roman Freud - plus de 500.000 abonnés -, Ethan Berrebi - quasiment 2 millions de suiveurs - ou encore Valise & Caramel- 600.000 fans - se disent tous catastrophés à l’idée de ne plus pouvoir utiliser les trottinettes en libre-service.

Cette indignation légitime aurait-elle été monnayée par les opérateurs ? Oui, et c'est assumé : on aperçoit la mention "Partenaire Rémunéré" sous les publications. Les opérateurs nous disent également que "ce type de communication est encadré et très standard en 2023" et il est effectivement "signalé."