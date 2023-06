Deux-roues motorisés : le contrôle technique mis en place dans les deux mois

Cette annonce vient conclure plusieurs années d'atermoiement de la part du gouvernement français pour appliquer cette disposition. La Commission européenne avait imposé dès 2014 un contrôle technique pour tous les deux-roues, souhaitant une mise en œuvre à partir de janvier 2022 pour les deux-roues de plus de 125 cm³ dans tous les pays de l'Union européenne.

Conformément à cette décision, un décret publié en août 2021 avait prévu le début du contrôle technique en janvier 2023 pour les véhicules immatriculés avant 2016, et plus tard pour les autres. Mais le lendemain, sur demande d'Emmanuel Macron, le gouvernement avait indiqué qu'il ne l'appliquerait pas, car "ce n'(était) pas le moment d'embêter les Français", selon un conseiller de l'exécutif. En juillet 2022, le gouvernement avait ensuite décidé d'abroger le décret.

Les associations Respire, Ras le Scoot et Paris sans voiture avaient alors saisi le Conseil d'État selon une procédure d'urgence pour réclamer l'application de la directive européenne dans les plus brefs délais. La plus haute juridiction administrative du pays leur avait donné raison et a décidé de réinstaurer fin octobre la mesure. Depuis, le gouvernement envisageait de faire passer un contrôle allégé aux deux-roues, pour moins de 50 euros, à partir de juin 2023, selon une note gouvernementale consultée par l'AFP.