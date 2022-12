EN DIRECT - Grève à la SNCF : galère sur les rails pour le week-end de Noël

CHANGEMENTS ET REMBOURSEMENTS





Les clients recevront par SMS et courriels des informations sur leur train. Ils sont encouragés à avancer leur départ si possible, 120.000 places étant encore disponibles mercredi et jeudi, et peuvent échanger gratuitement leurs billets, même en ligne selon la SNCF, ou se faire rembourser. La société a également précisé que l'échange et le remboursement de billets seraient gratuits et que les enfants qui voyagent seuls seront prioritaires et replacés sur les trains qui circulent.