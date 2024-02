EN DIRECT - Grève SNCF : perturbations de trafic en vue ce week-end, le plan de circulation présenté mercredi

Après une ultime réunion avec la direction, Sud-Rail et la CGT ont maintenu leur appel à la grève pour le deuxième week-end des vacances scolaires. Selon les syndicats, jusqu'à 90% des contrôleurs pourraient se mobiliser, ce qui devrait entraîner l'annulation de nombreux trains, notamment de TGV. Avant la présentation du plan de circulation adapté prévue mercredi, suivez en direct les dernières informations.

Une annonce qui tombe mal en pleines vacances scolaires. Si la CFDT-Cheminots a levé son préavis, Sud-Rail et la CGT, qui représentent 60% des contrôleurs ferroviaires, ont décidé de maintenir la grève prévue à partir de jeudi soir et jusqu'à lundi. Selon Fabien Villedieu, membre du bureau fédéral de Sud-Rail, le mouvement devrait être très "suivi". L'organisation table sur la mobilisation de "70% à 90%" des contrôleurs au cours du prochain week-end. Objectif ? Obtenir de meilleures conditions salariales.

Le mouvement devrait largement perturber le trafic, alors que de nombreux voyageurs sont attendus dans les gares pour prendre la direction des stations de ski. Et de fait, la plupart des trains ne peuvent circuler sans contrôleur à bord.

Sauver les vacances

Le plan de circulation adapté doit être annoncé mercredi par la SNCF. Il devrait permettre d'y voir plus clair sur l'état des perturbations, même si Jean-Pierre Farandou, le PDG de la compagnie ferroviaire, en a déjà évoqué les grandes lignes. "Toutes les villes françaises seront desservies [...] On va essayer de faire tous les trains qui vont aux vacances de neige dans les Alpes et les Pyrénées et Alpes et on maintient notre offre 'Juniors et compagnie'", assure le dirigeant ce mardi au micro de RTL.

"Je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous", poursuit-il, espérant encore convaincre certains grévistes de ne pas se mobiliser. Et pour cause, selon lui, "un contrôleur (qui ne fait pas) grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances".

À noter que ce week-end du 17-18 février se situe au milieu des vacances scolaires de la zone C (Île-de-France) et au début de celles de la zone A (Bordeaux, Lyon, Grenoble...), l'Unsa n'ayant pour sa part pas déposé de préavis et la CFDT-Cheminots levé le sien.

CONTRÔLEURS Pourquoi certains trains ne peuvent pas rouler sans contrôleurs ? Transports Grève à la SNCF : pourquoi certains trains ne peuvent pas rouler sans contrôleurs MENACES AU CŒUR DE L'HIVER Les contrôleurs de la SNCF mettent en garde contre un possible mouvement de grève le week-end du 16 au 18 février. Plusieurs préavis ont été déposés. Des hausses de salaires sont notamment demandées, ainsi qu'une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Sujets de société Grève SNCF : les contrôleurs menacent de se mobiliser le week-end du 16 au 18 février PLAN DE CIRCULATION Le plan de circulation, qui doit permettre d'y voir plus clair sur les trains maintenus ou annulés ce week-end, en raison de la grève des contrôleurs, doit être présenté ce mercredi. "Toutes les villes françaises seront desservies [...] On va essayer de faire tous les trains qui vont aux vacances de neige dans les Alpes et les Pyrénées et Alpes et on maintient notre offre 'Juniors et compagnie'", a d'ores et déjà annoncé Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. APPEL À LA RESPONSABILITÉ Interrogé ce mardi matin sur la grève prévue à partir de jeudi, Jean-Pierre Farandou appelle les contrôleurs à la responsabilité, après une série de mesures annoncées en début d'année. Si des perturbations sont à prévoir dans les gares, le patron de la SNCF assure que "toutes les villes seront desservies". Sujets de société Grève des contrôleurs ce week-end : le PDG de la SNCF leur demande de "bien réfléchir" BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct consacré à la grève des contrôleurs SNCF prévue de jeudi soir à lundi, qui pourraient largement perturber le trafic des trains ce week-end, en pleines vacances scolaires d'hiver.