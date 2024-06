Officiellement, la loi ne vous interdit pas de dormir dans votre véhicule, mais à certaines conditions. Cependant, certaines agglomérations, telles que Paris et Nice, n’autorisent pas cette pratique. De même, quelques pays européens comme l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne s’y opposent ou imposent leurs conditions à leur tour.

L’été arrive tout doucement et avec lui son lot de soirées au grand air et de voyages. Et pour ne pas risquer de prendre le volant en étant alcoolisé ou pour économiser une nuit d’hôtel, certains prennent leur voiture comme solution de repli. Surtout les jeunes, qui, après une soirée entre amis, prévoient d’ores et déjà de passer la nuit dans leur auto et ainsi profiter de ces quelques heures sans risquer l’accident par la suite. Mais est-ce réellement autorisé ? Que dit la loi à ce sujet ?

Oui, mais à certaines conditions

En réalité, aucun texte de loi n’interdit quiconque de dormir dans son véhicule. Cependant, quelques précautions sont à prendre tout de même si vous ne voulez pas risquer une amende, voire une garde à vue. Comme l’indique sur son site Internet Franck Cohen, avocat en droit routier, il n’est pas autorisé de stationner plus de 24 heures au même endroit. Ainsi, si vous avez prévu de dormir plusieurs nuits dans votre voiture, vous devrez changer d’emplacement tous les jours.

Si vous avez fait le choix, plutôt sage, de faire un petit somme dans votre véhicule après avoir bu de l’alcool, sachez que vous devrez vous installer sur le siège passager, être déchaussé et avoir retiré les clés du contact. Auquel cas, vous pourriez être considéré comme en état d’ébriété au volant et vous risquez donc une amende. Aussi, prenez vos précautions et préservez votre intimité. Il est recommandé d’avoir recours aux rideaux opaques, sans quoi vous risquez une amende pour exhibitionnisme.

Gare aux villes et aux pays européens qui interdisent cette pratique

Attention toutefois, dormir dans son véhicule n’est pas autorisé dans toutes les communes de l’Hexagone. À Paris et à Nice, par exemple, les maires, respectivement Anne Hidalgo et Christian Estrosi, sont opposés à cette pratique et le font d’ailleurs savoir sur des panneaux situés à l’entrée de la ville. De même, certains pays européens ne sont pas friands de laisser les habitants et les voyageurs passer une ou plusieurs nuits dans leur véhicule, comme en Italie. Dans le cas où vous décideriez de procéder à du camping sauvage, sachez que l’Espagne et l’Allemagne y sont formellement opposés.