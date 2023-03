Les "e-carburants" vont-ils prolonger la vie des moteurs thermiques ?

Si la voiture électrique est souvent présentée comme le futur de l'énergie décarbonée, certains constructeurs automobiles se penchent, depuis des années, sur des alternatives. Avec un objectif : éviter la fin des moteurs thermiques développés depuis plus de 100 ans par l'industrie. Et parmi les pistes évoquées pour sauver ce modèle de fabrication : les carburants de synthèse, appelés également "e-fioul" ou électro-carburants.

Cette source d'énergie est produite artificiellement grâce à une technologie appelée "Power-to-X" à partir d'eau. Grâce à un processus chimique d'électrolyse, l'eau est divisée en oxygène et en hydrogène vert. Cet hydrogène est ensuite combiné à du CO2 pour créer un gaz qui est transformé en e-fioul via un processus complexe de synthèse chimique et de raffinage. Avantage de ces carburants : ils sont produits sans pétrole ni biomasse - contrairement à l'essence, au diesel ou aux biocarburants - n'utilisant que du CO2 et de l'électricité bas-carbone. Un e-fioul qui est compatible avec les moteurs thermiques des véhicules actuels, puisqu'il est totalement fabriqué et adapté en laboratoire.