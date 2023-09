Éboulement en Savoie : deux semaines plus tard, l'autoroute A43 de nouveau accessible

Environ 10.000 m3 de rochers s'étaient éboulés à la suite d'un épisode caniculaire suivi de fortes pluies. L'incident avait entraîné la fermeture de la RD 1006, de l'autoroute A43 et de la voie ferrée, isolant plusieurs communes. Le tunnel du Fréjus, qui dessert la vallée de la Maurienne et l'Italie, avait alors été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, reportant la circulation routière des poids-lourds vers le tunnel du Mont-Blanc et Vintimille.