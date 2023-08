Éboulement en Savoie : la circulation sur l'autoroute A43 devrait reprendre "d'ici huit jours"

Le retour à la normale prendra encore du temps. Alors que depuis plusieurs jours déjà, la vallée de Maurienne tourne au ralenti, la circulation routière sur l'A43 entre la France et l'Italie reprendra "probablement d'ici huit jours", a annoncé jeudi le ministre des Transports Clément Beaune sur X (anciennement Twitter). Le trafic est interrompu depuis le 27 août dernier, après un éboulement massif de rochers dans cette région de Savoie. En revanche, la circulation ferroviaire sur la ligne Chambéry-Turin, axe majeur entre la France et l'Italie, ne reprendra pas avant "au moins deux mois", a précisé le ministre à l'issue d'un déplacement sur place.

"Les expertises ont eu lieu aujourd'hui et montrent qu'on ne pourra pas ouvrir dans les tout prochains jours, c'est-à-dire ce week-end, l'autoroute A43. Nous espérons pouvoir le faire sous huit jours, il faudra évidemment affiner cette estimation", a expliqué Clément Beaune auprès de France Bleu. Il a ainsi évoqué "un certain nombre de mesures de précaution et de sécurité" à réunir avant la réouverture, ainsi qu'un "aléa météorologique" à prendre en compte : "les équipes ne pourront intervenir que si les conditions météo le permettent", a-t-il souligné.

"En attendant, nous devons assurer un certain nombre de connexions et services essentiels", a insisté le ministre, indiquant que "la SNCF (...) trouve des solutions avec la région et les services de l'État pour que dès la rentrée, dès lundi, chacun ait une solution de transports scolaires". "Ensuite, les choses seront plus faciles après la réouverture de l'A43", a-t-il assuré auprès de la radio locale. Au niveau ferroviaire en revanche, il faudra passer "beaucoup d'étapes supplémentaires", le temps de pouvoir accéder au tunnel, ce qui n'est "pas encore possible aujourd'hui en toute sécurité", puis d'évaluer et d'entreprendre des travaux à réaliser. "Avant deux mois au moins, il ne sera certainement pas possible de rétablir les circulations ferroviaires", a-t-il posé, des estimations "à affiner avec la SNCF" dans les semaines à venir.