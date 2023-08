Éboulement en Savoie : la fermeture du tunnel du Mont-Blanc reportée "pour éviter un engorgement" sur les routes

Le tunnel du Mont-Blanc devait être fermé à la circulation du 4 septembre au 18 décembre pour de lourds travaux de maintenance. Des centaines de véhicules légers et de camions y transitent chaque jour, ainsi que par le tunnel de Fréjus. Depuis la fermeture de ce dernier, Rome pressait Paris de reporter la fermeture du tunnel du Mont-Blanc afin d'éviter de bloquer les camions et de les obliger à contourner cet axe en passant par Vintimille, plus au sud.

"Le tunnel de Fréjus est fermé à cause de l'éboulement, le Mont-Blanc risque de fermer pour cause de travaux, le tunnel du Gothard [en Suisse] également après un déraillement. Nous risquons vraiment un blocage", s'était alarmé plus tôt jeudi Matteo Salvini. "L'objectif est de rouvrir Fréjus dès que possible, mais j'ai demandé [à mon homologue français Clément Beaune] la faveur de reporter les travaux sur le Mont-Blanc, sinon ce sera le chaos", avait-il ajouté.