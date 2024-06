Au cours de la campagne européenne, la droite et l'extrême droite s'en sont pris aux voitures électriques. Selon Marion Maréchal (Reconquête!), les voitures électriques seraient plus polluantes que les modèles thermiques. Qu'en est-il vraiment ? Samira El Gadir fait le point pour le 20H de TF1.

Certains candidats aux élections européennes affirment que les voitures électriques sont plus polluantes que les thermiques. C'est notamment le cas chez Reconquête! : la tête de liste du parti, Marion Maréchal, a par exemple allégué qu'une voiture électrique "émet deux à trois fois plus de CO2" qu'une voiture à essence, et ce, "avant même d'avoir roulé". "Le tout électrique n'est pas une meilleure option" pour le Républicain François-Xavier Bellamy.

Une empreinte carbone largement compensée

Ce qui est vrai, c'est que la construction d'une voiture électrique émet plus de CO2 que celle d'une thermique, explique Samira El Gadir, de l'équipe des Vérificateurs de TF1 et LCI. En effet, pour extraire les matériaux nécessaires aux batteries électriques, comme le cobalt ou le lithium, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau et de produits chimiques. L'impact environnemental varie en fonction de la taille de la batterie. D'après les études, la fabrication d'une voiture électrique pollue jusqu'à deux fois plus que son équivalent thermique.

Cependant, ces chiffres ne donnent pas raison à la candidate d'extrême droite, qui fait ici un raccourci. En réalité, cette empreinte carbone liée à la production est largement compensée quand les véhicules électriques se mettent à rouler. Toutes les études le montrent : au bout de 40.000 km, les voitures électriques polluent deux à quatre fois moins que les modèles thermiques. Cette distance est atteinte en moyenne au bout d'environ deux ans et demi d'utilisation.

Pas de gaz d'échappement

L'effet sur la qualité de l'air est également à souligner. En roulant, les voitures électriques émettent moins de particules fines que les thermiques. Ainsi, les fameux "NOx", soit les oxydes d'azote, des polluants atmosphériques qui sortent des pots d'échappement, disparaissent complètement.

Enfin, ces bénéfices climatiques vont encore s'accroître avec la relocalisation des usines de batteries électriques en France – la première gigafactory, inaugurée l'année dernière, est située à Billy-Berclau (Pas-de-Calais) – et dans des pays européens, comme la Hongrie et la Pologne. Avec cette énergie plus propre qu'en Chine, on estime que la fabrication émettra 30% de CO2 en moins.