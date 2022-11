"Ce n'est pas que sur Paris" : Emmanuel Macron veut développer un RER "dans dix métropoles françaises"

D'après l'Élysée, une "quinzaine" de projets sont d'ores et déjà en développement partout dans l'Hexagone, notamment dans la région de Lille, de Bordeaux, de Lyon, de Grenoble et Marseille. Des projets au long cours : certains sont déjà "avancés", d'autres "sont au stade d'étude", et mettront "10 ans ou plus à être totalement finalisés".