La SNCF va recruter 900 agents en Ile-de-France, dont des conducteurs de trains

Et si vous appreniez à conduire un train ? Transilien SNCF Voyageurs, la branche francilienne de la SNCF, lance ce mardi une campagne de recrutement de 900 agents pour l'année 2023. Un chiffre important qui doit permettre de rattraper la baisse des embauches durant la période de la crise sanitaire.

Il s'agira, détaille l'entreprise, de recruter 400 conductrices et conducteurs de trains, RER et tram-train, mais aussi 200 chargés de relation client en gare, 150 techniciens de maintenance et agents de manœuvre, 40 agents de production et 110 agents de maîtrises et cadres, profils ingénieurs ou système d'information. Les offres d'emplois figureront sur le site dédié de la SNCF.

Parmi les profils les plus recherchés : des électrotechniciens, mécaniciens et bien sûr conducteurs de trains.