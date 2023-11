Pénurie de chauffeurs routiers : il manque 60.000 candidats pour assurer les livraisons

Le secteur du transport routier est en grande difficulté pour recruter. Il manque aujourd’hui 60.000 chauffeurs dans le pays. Pour attirer des candidats, les entreprises multiplient les initiatives.

Serge, chauffeur routier depuis 35 ans, va bientôt partir à la retraite. Son patron ne lui trouve pas de remplaçant. Le chef d’entreprise garde le sourire, mais il est inquiet à l’approche de Noël. Ses 28 chauffeurs livrent à de grands magasins de déco et d'ameublement, mais il en faut au moins 32 pour assurer les commandes.

Il manque 60.000 chauffeurs en France

Avec quatre postes à pourvoir qui restent vacants, Fabien joue au Tetris avec le calendrier. La pénurie est nationale. On cherche en ce moment 60.000 chauffeurs en France. Et d'ici à trois ans, il en manquera deux millions en Europe, avec des conséquences sur l’approvisionnement des denrées.

Pour rendre le métier plus attractif, les employeurs proposent des salaires plus attractifs : 2600 euros en moyenne, avec les primes. Et pour la qualité de vie au travail, certains vont jusqu'à mettre des masseurs à disposition, des coachs sportifs ou encore le petit-déjeuner offert chaque matin, avant de prendre la route.