En cas de panne, où trouver le crochet de remorquage de votre véhicule ?

En cas de panne sur la route des vacances, vous pourriez avoir besoin de savoir où localiser le crochet de remorquage. Cet anneau pourrait se trouver dans deux endroits différents de votre véhicule. Le prix d’un crochet de remorquage est compris entre 5 et 40 euros.

À quelques jours des vacances d’hiver, le temps est aux préparatifs… Et aux révisions de votre véhicule. Que vous alliez au ski, dans le sud ou à la montagne, vous pourriez être confronté aux pépins, et notamment à la panne en cours de route ou durant votre voyage. Vous devrez alors avoir sérieusement besoin de savoir où se situe votre anneau de remorquage pour rentrer à bon port. Alors où se trouve-t-il ? Combien coûte-t-il ? Voici quelques indications.

Un précieux objet que l'on trouve à différents endroits

Le crochet, ou l’anneau de remorquage, est doté d'une grande résistance et légèreté. Et heureusement, puisqu’il permet de faciliter la traction ou le remorquage des voitures en cas de pépin. À savoir que ce précieux objet peut être placé à plusieurs endroits. Il peut se trouver sous la roue de secours, située sous le plancher de votre coffre, ou bien à l’intérieur du garnissage gauche du coffre à bagage.

Il peut figurer à l'avant et à l’arrière de votre véhicule, notamment si vous avez une voiture engagée dans des compétitions européennes de drift. Mais attention : si vous êtes un adepte de courses automobiles, il est conseillé de privilégier les anneaux de remorquage homologués FIA (Fédération internationale de l’automobile) afin d'améliorer la sécurité et la rapidité de vos dépannages.

Comment l’installer ?

Pour installer l’anneau de remorquage, rien de sorcier. La première chose à faire est de mettre un objet dans l'orifice de la partie inférieure du couvercle pour ensuite faire levier et soulever le couvercle. À vous maintenant de positionner votre crochet. Il est important de savoir que l'anneau doit toujours être tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Cependant, vous devrez être vigilant et prendre en compte le modèle de votre véhicule. S’il est équipé d’une barre de remorquage, il vous sera impossible de placer un anneau à l’arrière, mais vous devrez vous servir de cette barre. Attention : lors du remorquage de votre véhicule ou de celui d’un tiers, vous devrez automatiquement couper les contacts.

Combien coûte un crochet de remorquage ?

Mais si vous n’en avez pas dans votre voiture, quel est son prix et où se le procurer ? Rassurez-vous, l’anneau de remorquage est accessible un peu partout : auprès des magasins spécialisés dans la vente d'accessoires de sport automobile, sur des sites en ligne comme Amazon, ManoMAno, etc. Par chance, son coût n'est pas très onéreux : en moyenne, vous pouvez compter entre 5 et 40 euros en fonction de la marque, du modèle et de sa composition (acier inoxydable par exemple).

Pensez cependant à bien vous assurer que l'anneau de remorquage que vous souhaitez acheter est assez résistant. À défaut, le remorquage de votre voiture pourrait mal se passer et provoquer des accidents.