En Chine, 25% des véhicules neufs sont-ils électriques ?

La présence remarquée à Paris de plusieurs constructeurs chinois et de leurs modèles électriques traduit une tendance forte. Des relevés statistiques nous montrent en effet que les véhicules thermiques perdent du terrain en Chine. Il y a quelques semaines, le New York Times rapportait qu'en 2022, "un quart de toutes les voitures neuves achetées en Chine seront des véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables". Une estimation que l'on peut recouper grâce aux données de l'Association chinoise des voitures particulières, qui présente les chiffres de vente des voitures les plus populaires.

Selon certaines estimations, plus de 300 entreprises chinoises fabriquent des véhicules électriques, rapporte la presse, "allant d'offres à prix réduits inférieures à 5000 dollars à des modèles haut de gamme qui rivalisent avec Tesla et les constructeurs automobiles allemands". À l'exception de Tesla, qui parvient à glisser son modèle Y parmi les meilleures ventes, on constate que le marché intérieur est dominé par des constructeurs locaux. Au premier rang desquels figure BYD, une firme fondée à Shenzen en 1995 et qui renforce actuellement son implantation en Europe et en France.