EN DIRECT - Grève SNCF : le mouvement doit durer jusqu'à lundi, les prévisions de circulation

La circulation des trains s'annonce "fortement perturbée" ce vendredi et ce week-end, en raison d'une grève des contrôleurs prévue jusqu'à lundi. Un TGV sur deux circulera en moyenne de vendredi à dimanche, "priorité" étant donnée aux trajets vers les stations de ski. Suivez en direct les dernières informations.

Transports VIDÉO - La grève à la SNCF a commencé et c'est la ruée sur les plans B PRÉVISIONS DANS LE DÉTAIL Voici les conditions de circulation pour demain, samedi et dimanche.

⚫ TGV iNOUI, INTERCITÉS : un train sur deux en moyenne sur les journées de vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 février.

⚫ OUIGO Grande Vitesse : un train sur deux en moyenne sur les journées de vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 février.

⚫ OUIGO Train Classique : Circulation normale.

⚫ TER : en moyenne, 8 trains sur 10 circuleront sur les journées de vendredi 16, samedi 17, et dimanche 18 février C'EST PARTI La grève des contrôleurs SNCF bat son plein ce vendredi et pour tout ce week-end de chassé-croisé de vacanciers, avec de fortes perturbations prévues pour les TGV, même si les trajets vers le ski seront préservés.

La circulation des trains est "fortement perturbée" depuis jeudi 20H00 et jusqu'à lundi 8H00, a prévenu l'opérateur ferroviaire. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les Intercités de jour et de nuit.

Il doit être "normal" pour les trains Ouigo classiques et "perturbé" pour les liaisons européennes, comme l'Eurostar.

La circulation devrait être bien moins perturbée sur les lignes locales. Elle doit être par exemple "normale" sur les TER Bourgogne, "perturbée" dans le Nord-Pas-de-Calais, et "légèrement perturbée" sur l'axe Marseille-Toulon, selon les sites régionaux.

Trois quarts des chefs de bord, sans qui un TGV ne peut pas circuler, devraient faire grève ce week-end, selon la SNCF. Bonjour à tous.

Seulement un TGV (Inoui et Ouigo) sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. En cause : une grève des contrôleurs qui s'annonce très suivie, a indiqué la SNCF qui a donné la priorité aux trains "les plus pleins", à destination et en provenance des stations de ski des Alpes.

La droite s'est saisie de cette mobilisation pour s'attaquer au droit de grève sur certaines périodes. "La grève doit être l'arme ultime", or elle est "devenue un instrument de la négociation", a pointé le président du Sénat Gérard Larcher. "Il faut dire stop à ceux qui prennent les Français en otages", a déclaré le président des Républicains Eric Ciotti. Il a promis de déposer un "texte législatif" pour faire face à cette "surenchère permanente", tandis que Gérard Larcher a souhaité faire inscrire au plus vite à l'ordre du jour du Sénat une proposition de loi centriste allant dans le même sens.

Suivez les dernières infos dans le fil ci-dessus.