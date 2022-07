En Espagne, les autorités verbalisent les automobilistes grâce à ... un drone

"Ce sont des drones un peu particuliers. Vous ne pouvez pas les trouver dans le commerce. Ils sont faits sur mesure pour pouvoir embarquer des appareils certifiés et très précis, permettant d'identifier des infractions et les sanctionner légalement", explique José Antonio Fernandez de Usera. L'homme est en charge du pilotage de cet engin de huit kilos et d'une autonomie de 40 minutes. "Ok, tous les voyants sont au vert, on va pouvoir décoller, vérifie juste le retour caméra", lance-t-il à son coéquipier. "Ces appareils permettent une grande mobilité avec ça on peut surveiller n'importe quelle zone."