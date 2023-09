EN IMAGES – Découvrez les futurs sièges des TGV de la SNCF

Mais, au-delà de ce design inédit, la SNCF mise avant tout sur le confort, "avec une assise encore plus douce". En seconde classe, les voyageurs disposeront de 5 centimètres de plus d'espace pour les genoux qu'actuellement. "Les nouveaux sièges TGV INOUI sont dotés d’une mousse innovante, spécialement sélectionnée pour apporter plus de moelleux et un meilleur enfoncement", précise par ailleurs l'entreprise dans son dossier de presse. Une nouvelle lampe, toute jaune, sera aussi installée à côté des tablettes des carrés voyageurs.