Même si les sandales sont de sortie, il n’est pas conseillé de conduire avec autre chose que des chaussures fermées. En cas de contrôle routier, les forces de l’ordre peuvent, à leur appréciation, vous sanctionner d’une contravention de deuxième classe. En cas d’accident, votre assurance auto peut refuser de vous indemniser.

Lors des déplacements en vacances, on pense toujours aux mêmes choses : un maillot de bain si nécessaire, de la crème solaire, un pique-nique… mais rarement aux chaussures de rechange. Car même si les beaux jours reviennent, que les températures sont à la hausse et que les sandales sont de sortie, il n’est pas conseillé de conduire avec d’autres souliers que des chaussures fermées.

Une sanction à l’appréciation des forces de l’ordre

Si aucune loi n'interdit formellement les automobilistes de conduire avec telle ou telle paire de chaussures, l’article R 412-6 du Code de la route précise que le conducteur doit impérativement être "en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent". En d’autres termes, vous ne devez ni perdre de temps à vous chausser pour effectuer une manœuvre, ni risquer que votre sandale glisse sur la pédale.

Cependant, aucune liste n’a été établie, ni par la loi ni par les forces de l’ordre, quant aux chaussures à proscrire pour la conduite. Mais, en cas de contrôle, la police peut, à son appréciation, vous verbaliser si elle considère que votre tenue met votre sécurité et celle d’autrui en danger.

En cas d’accident, votre assurance peut refuser de vous indemniser

Dans le cas où les forces de l’ordre jugeraient votre tenue comme étant inappropriée et dangereuse, vous pourriez bien écoper d’une contravention de deuxième classe avec une amende forfaitaire de 35 euros (minorée à 22 euros si vous payez sous dix jours et majorée à 75 euros). Et comme il en va de l’appréciation des forces de l’ordre, cette décision ne peut être contestée. Les sanctions peuvent aller plus loin avec l’immobilisation de votre véhicule si vous n’avez pas de chaussures de rechange en votre possession. En revanche, vous ne perdrez pas de point sur votre permis de conduire. À noter qu’en cas d’accident, si vous conduisiez pieds nus ou en tongs, votre assurance auto peut refuser de vous indemniser.