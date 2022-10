SNCF : le "start and stop", une solution pour faire des économies d'énergie ?

Une technologie pouvant rapidement s'avérer utile dans des territoires ruraux comme ceux de l'Ariège, où les petites stations peuvent se retrouver fréquemment sans trafic, relève France 3 Régions. La SNCF compte expérimenter le procédé pendant six mois sur la ligne Ariège, entre Toulouse et Latour-de-Carol, selon le site. SNCF Voyageurs consomme environ 6 TWh d'électricité par an, soit entre 1 et 2% de la consommation nationale.

Autre intérêt du "start and stop" : "atténuer les nuisances sonores générées par nos sous-stations", poursuit le responsable du projet. Si les essais s'avèrent concluants, la SNCF espère déployer cette technologique sur de nombreuses lignes et sous-stations. À noter toutefois, cette pratique est seulement possible sur des lignes "à faible densité de trafic" : "éteindre l'alimentation d'une station, ça n'est pas aussi simple qu'appuyer sur un interrupteur", a indiqué la compagnie à France 3.