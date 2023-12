ENQUÊTE - Voiture électrique à 100 euros : pourquoi elle va en fait revenir plus cher

Emmanuel Macron a lancé cette semaine sa voiture électrique en leasing pour 100 euros par mois. Ce véhicule est destiné aux actifs dont le revenu annuel est inférieur à 15.400 euros. Mais ce montant symbolique risque dans les faits d'être allègrement franchi, constate ce reportage de TF1.

Compter cent euros par mois seulement, pour rouler en voiture électrique, y croyez-vous vraiment ? La plupart des automobilistes interrogés par notre équipe sont sceptiques, et se demandent ce que le véhicule va réellement couter à la fin. Ce ne sera, en effet, pas si simple, comme le démontre le reportage du 20H en tête de cet article.

En effet, ce contrat en apparence très avantageux n'inclura pas l'entretien du véhicule : un premier surcoût de 8 euros par mois en moyenne. Au micro de TF1, un vendeur de véhicules d'occasion explique également qu'il peut avoir des frais de remise en état à la fin des trois ans de location. Rayures ou bosses, dans une acquisition en leasing, cela a un prix.

L'assurance va faire grimper la facture

Par ailleurs, l'assurance automobile n'est pas non plus comprise dans les 100 euros annoncés. Et son montant n'est pas anecdotique, pour les conducteurs éligibles au dispositif, dont le revenu ne doit pas excéder 15.400 euros par an. Pour un modèle de voiture électrique proposé à 89 euros par mois, les conducteurs expérimentés payeront moins de 30 euros, et les jeunes automobilistes plus de 60 euros. En revanche, pour un tout jeune détenteur de permis, ce sera plus de 130 euros, une somme qui excède même le prix du véhicule seul.

"Si on n'est pas un profil qui va etre très expérimenté au volant, très clairement, le cout de l'assurance va pouvoir être, peut-être, plus cher que le cout du leasing social. Et cela pourrait être un frein pour le dispositif", précise Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. Pour beaucoup, l'opération n'est plus aussi avantageuse. Entretien, remise en état, assurance... Au total, les ménages les plus modestes devront débourser bien plus que les 100 euros annoncés. En moyenne, selon nos calculs, cela leur coûtera en fait 177 euros par mois.