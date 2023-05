ENQUÊTE - Voiture électrique : il y a plus de bornes de recharge, mais une sur quatre est hors service

Pourquoi aussi peu de bornes fonctionnent alors que tout est fait pour encourager l’usage du véhicule électrique ? La France a même atteint un premier objectif début mai avec 100.000 bornes installées sur son territoire. Elle commence d'ailleurs à rattraper son retard par rapport à ses voisins européens. Et Emmanuel Macron a fixé l'objectif de 400.000 bornes d'ici à 2030.

En Île-de-France, des mairies ont tenté de reconvertir les anciennes bornes d’Autolib’ aux nouvelles normes, mais les problèmes techniques sont nombreux. La ville de Lyon (Rhône) a préféré, elle, mettre en place des équipements entièrement neufs. Ainsi, sur 500 bornes, la moitié a été remplacée et d’autres servent d’aire de stationnement aux nouvelles mobilités : trottinettes ou encore vélos. Une volonté politique pour limiter le nombre de véhicules en ville.

"Aujourd'hui, les jeunes prennent les transports en commun, le vélo ou des trottinettes électriques et c'est bien plus efficace et bien plus écologique que Bluely (ancien service d'autopartage électrique, ndlr)", estime Jean-Charles Kohlhaas, vice-président (EELV) de la métropole de Lyon.