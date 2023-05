"Ce n'est pas du flan" : Clément Beaune défend la suppression des vols intérieurs courts

L'interdiction concerne les lignes aériennes pour lesquelles une alternative en train en moins de 2h30 existe. La liaison en train doit aussi permettre aux usagers de rester plus de huit heures sur place, avant de prendre un train de retour, dans la même journée, et ce toute l'année. Résultat, seulement trois lignes sont effectivement concernées, reliant les aéroports de Paris Orly à Nantes, Lyon et Bordeaux. Et certains de ces vols n'existent plus depuis déjà quelques mois, ce qui a valu au gouvernement de nombreuses critiques.

"Anticipant l’interdiction, les lignes visées ont déjà fermé. Mais elles n’ont pas fermé par l’opération du Saint-Esprit… Elles ont fermé car cette interdiction formelle arrivait. Cela montre que cette règle est efficace, pas l’inverse !", répond Clément Beaune, ajoutant aussi que "ça veut dire qu’aucune compagnie (notamment "low cost") ne peut rouvrir une liaison à l’avenir sur ces lignes". La mesure représente donc "plusieurs milliers de vols en moins".