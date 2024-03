ZFE : les véhicules Crit’Air 3 pourront finalement circuler à Marseille, Strasbourg et Rouen après 2025

Le gouvernement a annoncé que les restrictions de circulation les plus strictes pour les véhicules polluants ne seront mises en place qu'à Paris et à Lyon à partir de janvier 2025. Marseille, Strasbourg et Rouen, qui devaient poursuivre la mise en place de leurs Zones à faibles émissions (ZFE), sont finalement exemptées de l'interdiction de circulation pour les véhicules affichant une vignette Crit'Air 3. Ce niveau correspond aux voitures diesel de plus de 14 ans et aux voitures à essence de plus de 19 ans.

Marseille, Strasbourg et Rouen exemptées de l'interdiction de circulation des véhicules Crit'Air 3. Le gouvernement a annoncé, ce mardi 19 mars, que seules les métropoles de Paris et de Lyon devraient respecter cette mesure à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, conformément à la loi mettant en place les Zones à faibles émissions (ZFE) dans les villes dans lesquelles la qualité de l'air se dégrade. Les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures à essence de 19 ans pourront donc toujours potentiellement circuler dans 41 des 43 localités concernées par ce système – à l'exception de celles immatriculées avant 1997.

Si cette interdiction n'est pas obligatoire, les métropoles auront toutefois la liberté de choisir de la mettre en place ou non. À Rouen (Seine-Maritime), le maire (PS) Nicolas Mayer-Rossignol voulait éviter à tout prix cette interdiction sur son territoire. "Notre travail a payé", s'est-il félicité sur le réseau social X. En revanche, à Strasbourg (Bas-Rhin), "le calendrier reste le même", a précisé Alain Jund, vice-président de l'Eurométropole chargé des mobilités. L'agglomération pratique déjà une interdiction "pédagogique" depuis le 1ᵉʳ janvier 2024.

"On nous disait que si on avait aimé les 'gilets jaunes', nous allions adorer les ZFE". Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

Mais pourquoi cette nouvelle restriction ne va-t-elle donc finalement pas être imposée dans ces trois villes ? La concentration en oxyde d'azote y est passée sous les 40 microgrammes par mètre cube, soit le seuil réglementaire retenu au niveau européen. Une donnée qui a poussé le gouvernement à renoncer à la mise en place de ce nouveau niveau de ZFE. "On nous disait que ça allait devenir des zones de fortes exclusions, que si on avait aimé les 'gilets jaunes', nous allions adorer les ZFE", a justifié le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu.

Malgré une qualité de l'air qui ne cesse de s'améliorer depuis le début des années 2000 en France, selon le responsable, celle-ci "n'est pas encore à un niveau satisfaisant", a-t-il souligné. Chaque année, la pollution de l'air est responsable de 40.000 décès prématurés par an, selon Santé Publique France. Une situation qui aggrave certaines pathologies, comme l'asthme. D'ici à la fin de la décennie, le taux d'oxyde d'azote dans l'air devra se limiter à 20 microgrammes par mètre cube. À ce stade, un peu moins de la moitié des 43 agglomérations concernées par les ZFE se situent sous ce seuil.

Avec cet objectif européen à tenir, "on doit continuer à faire des efforts", a enjoint Christophe Béchu. Pour aider à la transition vers des véhicules moins polluants, le gouvernement a publié des arrêtés l'automne dernier pour faciliter et accélérer la transformation de véhicules anciens en véhicules hybrides.