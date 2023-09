Espagne : 111 passagers dans l'avion... mais aucun bagage à l'arrivée

Selon lui, l'équipage a initialement attendu que la situation soit régularisée de l'autre côté des Alpes. Mais après plus d'une heure, "la situation était toujours inchangée et, pour des raisons opérationnelles, nous avons décidé d'effectuer le vol à Bilbao sans bagages". La raison, selon Swiss ? La nécessité de récupérer d'autres passagers à Bilbao et de ramener l'avion à Zurich avant la fermeture de l'aéroport pour la nuit. "Nous regrettons les désagréments occasionnés", s'est excusé le porte-parole de l'entreprise.

Le média Blick rapporte plusieurs témoignages de clients agacés par la mésaventure. "Je trouve cela tout simplement scandaleux de gâcher ainsi sciemment les vacances des gens, a déclaré l'un des d'entre eux. Ce manque de transmission des informations a forcément dû être décidé en connaissance de cause !", a confié l'un d'entre eux.