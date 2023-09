Prix des carburants : TotalEnergies annonce prolonger le plafonnement à 1,99 euro au-delà de 2023

Les cours du pétrole sont actuellement à la hausse, soutenus par des coupes volontaires de production en Arabie saoudite et en Russie. Dans certaines stations-service, le prix de l'essence a parfois repassé la barre symbolique des deux euros au litre. Dans ce contexte, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a également demandé aux distributeurs qui ont fait "des opérations à prix coûtant" de "prolonger ce type d'opération car je pense que les Français n'ont pas l'espace pour payer plus cher le carburant et que ce n'est pas le genre de sujet sur lequel ces acteurs doivent faire une marge importante".