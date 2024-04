Essuie-glaces : à quelle fréquence les changer ?

La durée de vie moyenne de vos essuie-glace est d’un an, mais peut varier selon la fréquence d’utilisation et les conditions climatiques. Vous pouvez optimiser leur durée de vie en veillant à garder un pare-brise en parfait état. Une petite dizaine de minutes suffisent pour changer soi-même ses balais d’essuie-glace.

Après s’être demandé à quelle fréquence doit-on changer nos pneus de voitures, place aux essuie-glaces. Pour vous assurer une visibilité optimale, il est essentiel de changer vos balais d’essuie-glaces régulièrement. Généralement, ils sont à changer une fois par an. Cette durée peut varier selon la fréquence d’utilisation et les conditions climatiques. En effet, l’été, la chaleur et le soleil rigidifient et endommagent le caoutchouc ; l’hiver, le froid peut provoquer des craquelures.

Les signes avant-coureurs

Une question persiste : comment savoir s’il faut changer ses essuie-glaces ? Le premier signe qui ne trompe pas, c’est le bruit qu’ils font. Si les balais reviennent de façon saccadée ou s’ils laissent des traces sur le pare-brise après leur passage, il est temps d’en mettre des nouveaux. Parfois, il se peut que ce soit simplement le caoutchouc de vos balais qui soit abîmé. Dans ce cas, vous pouvez seulement vous contenter de remplacer les lames de votre balai. En revanche, si vous constatez que vos essuie-glaces n’épousent plus la forme de votre pare-brise, c’est que le balai s’est déformé et qu’il doit être changé. À savoir que certains essuie-glaces disposent d’un témoin d’usure qui permet de détecter très facilement leur dégradation.

Il existe des astuces pour prolonger la durée de vie de vos balais d’essuie-glaces. La première chose à faire est de veiller au parfait état du pare-brise en le nettoyant régulièrement afin d’éviter les risques d’endommagement du balai. Si vous avez pour habitude de vous servir de vos produits ménagers pour nettoyer votre pare-brise, arrêtez tout. Ces derniers assèchent le caoutchouc de vos balais. Servez-vous uniquement des liquides lave-glace classiques. Très important également : en hiver, dégivrez toujours le pare-brise avant d’utiliser les balais. Vous pourriez endommager le moteur des balais, voire arracher le caoutchouc.

Comment changer ses essuie-glaces ?

Rien n’est plus simple que de changer ses essuie-glaces. Une petite dizaine de minutes suffisent seulement. Vous n’aurez qu’à soulever le bras de votre premier essuie-glace ; enlevez le balai déjà en place, à l’aide de la petite languette en plastique qui le maintient en place. Appuyez dessus et dégagez le balai en le faisant glisser. Pour insérer le nouveau balai, faites-le doucement glisser dans le bras métallique jusqu’à entendre le “clic”. Vous n’aurez qu’à répéter cette opération pour le second balai, et le tour est joué ! À noter que sur certains véhicules, les deux balais sont de différentes tailles. Veillez à installer les bons.