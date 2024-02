Est-ce une bonne idée de couper le "Start and stop" ?

Le "Start and stop" permet d’économiser jusqu’à 10 % de carburant. Certains automobilistes craignent une usure prématurée de la mécanique. Son activation est nécessaire lorsque vous faites beaucoup de ville.

C’est un dispositif de plus en plus répandu dans le monde de l’automobile : le "Start and stop". En premier lieu, son utilité est de couper le moteur une fois à l’arrêt. En effet, grâce à des capteurs reliés à la pédale d’embrayage ou à la commande de boîte de vitesse, l’équipement sert à couper le moteur à l’arrêt, afin de surtout réduire sa consommation et ses rejets polluants. Ainsi, lorsque vous appuyez à nouveau sur l’embrayage une fois que le feu passe au vert, par exemple, les capteurs vont vous permettre de redémarrer le moteur instantanément, sans avoir à le refaire chauffer quelques minutes.

Pourquoi vouloir désactiver le système ?

Pour autant, certains automobilistes n’en profitent pas et souhaitent même le désactiver sur leur voiture. Pour quelles raisons ? Sur certains modèles de voiture, le système "Start and stop" peut se montrer un peu capricieux et engendrer des démarrages compliqués, parfois même avec des à-coups. De plus, nombreux sont les conducteurs qui s’imaginent consommer davantage d’énergie en redémarrant régulièrement, comme lorsque l’on éteint et que l’on rallume une chaudière à gaz. Or, ce n’est évidemment pas le cas, puisque le système est précisément conçu pour économiser un maximum de carburant.

D'autres craignent une usure prématurée de la mécanique de leur véhicule. Comme le rapporte Le Progrès, en redémarrant plusieurs fois votre auto par trajet, ce dernier va beaucoup plus solliciter les éléments mécaniques nécessaires au démarrage. Mais pas de panique, les courroies, le démarreur ou encore la batterie ont été redimensionnés et renforcés. Toutefois, il est vrai que quelques professionnels notent une usure prématurée de la courroie d’accessoires et des galets tendeurs.

10 % de carburant économisés

Alors malgré toutes ces questions, dans les faits, est-ce une bonne idée de vouloir désactiver son "Start and stop" ? La réponse est nuancée. Si vous faites de grands trajets, sur route ou autoroute, le dispositif ne risquera pas de vous déranger puisque vous avez moins de chance de vous en servir régulièrement. En revanche, si vous faites beaucoup de ville, il est grandement conseillé de le conserver pour sa fonction première : la forte réduction des émissions de carbone émises par le véhicule, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. Bien qu’il existe plusieurs systèmes différents sur le marché, son activation permet d’économiser jusqu’à 10 % sur chaque trajet.

À noter qu’en ville, les professionnels estiment l’économie de carburant entre 1 et 1,5 L/100 km quand le dispositif est actionné. Qu’y a-t-il de pire que de consommer du carburant tout en étant à l’arrêt ?