Eurostar : des centaines de passagers bloqués pendant sept heures dans un train sans électricité

Une rame d'Eurostar transportant environ 700 passagers est restée bloquée pendant plusieurs heures entre Londres et Amsterdam, ce jeudi. Les passagers privés d'électricité et sans possibilité d'accéder à des toilettes fonctionnelles ont vécu un véritable calvaire.

Une journée interminable. Les presque 700 passagers du train Eurostar de 8h16 entre Londres et Amsterdam sont restés bloqués ce jeudi. Une quarantaine de minutes après son départ de la capitale britannique, la rame s'est immobilisée à l'entrée du tunnel sous la Manche. La raison ? La chute d'un câble aérien sur l'un des wagons qui a privé le train d'électricité. Et selon la société, "détacher le train des lignes électriques" s'est révélé délicat et a "pris plus de temps que prévu". "Certaines procédures de sécurité ont dû être respectées avant que nous puissions déplacer le train", a encore déclaré Eurostar.

En conséquent, les voyageurs ont été privés d'électricité pendant plus de sept heures. Ils n'ont pas n'ont plus pu accéder à des toilettes fonctionnelles. "En raison du manque d'énergie à bord, il n'est pas possible de faire des annonces. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée", a confirmé le transporteur, qui évoque une "situation difficile en raison de la position du train et de l'infrastructure de la voie".

Après une journée que certains n'oublieront pas de si tôt, la rame a été en mesure de regagner Londres. Dans la foulée, un porte-parole d'Eurostar a indiqué que les passagers recevraient une "compensation" pour leurs désagréments. En parallèle, cet accident a perturbé le reste du réseau Eurostar. Selon la BBC, plusieurs autres trains ont notifié des retards.