Eurostar : la fin de la grève surprise annoncée, le tunnel sous la Manche va rouvrir

La grève chez Getlink, opérateur du tunnel sous la Manche, a été levée, ont annoncé, jeudi 21 décembre, les syndicats d'Eurotunnel et le ministre des Transports, Clément Beaune. Le mouvement social a entraîné l'annulation de nombreux Eurostar, occasionnant une pagaille dans plusieurs gares. Le trafic "va reprendre" progressivement dans la soirée.

Bonne nouvelle si vous avez prévu de prendre un Eurostar. La grève surprise des salariés d'Eurotunnel, ayant entraîné la fermeture du tunnel sous la Manche et créé la panique dans plusieurs gares européennes, jeudi 21 décembre, à quelques jours de Noël, a pris fin. "Levée du blocage du tunnel sous la Manche. Le trafic peut reprendre", a annoncé, peu avant 19h30, sur X (ex-Twitter), le ministre délégué des Transports, Clément Beaune. "Je salue l'esprit de responsabilité de tous les acteurs."

Une information confirmée par les syndicats d'Eurotunnel, faisant valoir des discussions "porteuses de résultats" avec leur direction. "Le mouvement de crise sociale à Eurotunnel touche à sa fin. (...) L'activité de tunnel sous la Manche va reprendre ce soir", a indiqué Franck Herent, délégué FO, présent devant le siège à Coquelles, dans le Pas-de-Calais. "Cet accord permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires LeShuttle dès ce soir et demain des Eurostar", a réagi Getlink, dont Eurotunnel est une filiale.

Une reprise vendredi pour les Eurostar

"Si les salariés retournent à leur travail, c'est que les négociations que nous avons âprement menées au cours de la journée auprès de la direction générale ont été porteuses de résultats qui nous satisfont", a commenté le délégué FO. "Nous sommes bien conscients d’avoir provoqué quelques désordres. Nous retrouverons nos clients au cours des prochaines heures. Nous ferons le maximum pour les accueillir dans les meilleures conditions."

Un soulagement pour celles et ceux qui doivent prendre un train, après des heures d'angoisse et d'incertitude. Jeudi, à la mi-journée, des salariés français d'Eurotunnel avaient débrayé soudainement, provoquant la fermeture du tunnel sous la Manche. Le mouvement social avait entraîné "l'interruption complète du service et la fermeture de nos terminaux en France et au Royaume-Uni", avait indiqué Getlink dans un communiqué. Résultat : Eurostar avait annulé 30 trains au départ de Paris, Londres et Bruxelles.

"Cette forte mobilisation n'est pas une surprise", avait déclaré l'intersyndicale, regroupant les six syndicats d'Eurotunnel (FO, CGT, Sud-Rail, CFE-CGC, CFDT et SACDC), dans un communiqué publié plus tôt dans la journée. "Depuis plusieurs mois, toutes les organisations syndicales confondues ont alerté la direction générale sur la terrible dégradation du climat social." D'après la direction d'Eurotunnel, les organisations syndicales réclamaient un triplement de la prime de 1000 euros qui leur a été promise.