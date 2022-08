Incident sous la Manche : des dizaines de personnes restent coincées plusieurs heures dans le tunnel

Selon le porte-parole du Shuttle, de tels incidents restent inhabituels, mais ne sont pas exceptionnels. Ils surviennent généralement plus fréquemment sur les trains transportant des camions, plutôt que des voitures particulières. "La navette a été arrêtée de manière contrôlée et inspectée. Par mesure de précaution, pour leur sécurité et leur confort, nous avons transféré les passagers à bord d'une autre navette, via le tunnel de service (qui est là exactement dans ce but)", a détaillé John Keefe, directeur des Affaires publiques du groupe Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche, avant de préciser que les passagers avaient ensuite été dirigés vers le terminal d'arrivée "où de la nourriture et des boissons étaient disponibles".

Un peu plus tard dans la soirée, les malheureux passagers ont également pu récupérer leurs véhicules laissés sur la navette en panne. Une expérience difficile pour nombre d'entre eux. Dans des témoignages récoltés par l'agence de presse PA, certains décrivent le tunnel de service comme "terrifiant". "On se serait crus dans un film catastrophe. Vous marchiez juste dans l'abîme sans savoir ce qui se passait. Nous devions tous rester sous la mer dans cette grande file d'attente", détaille Sarah Fellows, une passagère de 37 ans et résidant à Birmingham.

"Il y avait une femme qui pleurait dans le tunnel, une autre qui faisait une crise de panique et qui voyageait seule", détaille-t-elle encore. Un autre passager affirme quant à lui que "plusieurs personnes paniquaient à l'idée d'être en bas dans le tunnel de service, c'est un endroit un peu bizarre... Nous sommes restés coincés au moins cinq heures". Eurotunnel a, de son côté, indiqué que tous les passagers allaient être contactés et bénéficieront de compensations.